Avec EcoSpirits, Pernod Ricard s’engage dans le réemploi à Hong Kong et Singapour

Un partenaire né à Singapour, deux villes-États comptant la densité de bars et de restaurants la plus élevée au monde et la poursuite de la mise en œuvre de sa feuille de route RSE 2030 « Préserver pour partager » (« Good Times for a Good Place ») : Pernod Ricard lance un programme pilote de distribution en circuit fermé à Hong Kong et Singapour. Le deuxième acteur mondial des vins et spiritueux s’associe en effet à EcoSpirits pour réduire ses déchets et ses émissions de CO2 issus de la production et du transport des bouteilles en verre et des emballages secondaires dans les bars et restaurants des deux villes d’Extrême-Orient. L’initiative implique pour l’heure les marques Absolut, Beefeater et Havana Club.

Des EcoTotes de 4 litres et demi

Le modèle EcoSpirits, que la Maison du whisky est en train d’implanter en France, repose sur le principe du réemploi. Les spiritueux sont transportés en vrac et livrés aux établissements par EcoTotes, des contenants en verre de 4 litres et demi, en lieu et place des caisses de six bouteilles de 75 cl. Ces EcoTotes sont dotés d’un support en plastique installé chez les clients. À partir de ces caisses, un système permet de verser directement, par aspiration, avec une petite pompe et au moyen d’un dosage programmé sur une machine. Une fois vides, les EcoTotes sont renvoyés à l’« EcoPlant », un entrepôt où ils sont désinfectés, puis rechargés.

– 66% d’émissions de CO2

Pernod Ricard justifie le choix de Hong Kong et Singapour pour lancer ce programme par les taux de recyclage des bouteilles en verre dans les deux cités : selon l’Observatoire des déchets solides de Hong Kong, ils seraient de moins de 15% à Hong Kong et de 11% à Singapour, le reste étant envoyé en décharge. Avec plus de 80 bars participants, l’initiative permettra de réduire les émissions de CO2 de 66% en moyenne dans les deux villes par rapport au modèle d’emballage et de distribution standard. Le partenariat avec EcoSpirits s’inscrit également dans le cadre de la démarche « Bar World of Tomorrow », lancée par le groupe français, Trash Collective et la Sustainable Restaurant Association en 2020, « avec l’ambition de rendre l’univers du bar plus durable et plus responsable », déclare Pernod Ricard dans un communiqué. Il indique encore « espérer convaincre davantage de bars et de restaurants d’adopter la solution circulaire EcoSpirits au cours des prochains mois, avant de l’étendre à d’autres marchés et marques clés, en Asie et dans le reste du monde ».

Numéro deux mondial des vins et spiritueux, Pernod Ricard a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2020-21. Le groupe possède les marques Absolut, Ricard, Ballantine’s, Chivas Regal, The Glenlivet, Jameson, Martell, Havana Club, Beefeater, Malibu, Mumm et Perrier-Jouët, entre autres.

Fondé en 2018, EcoSpirits a conçu une solution circulaire, en instance de brevet, qui est déployée sous licence dans dix-huit pays.