Le marché automobile français démarre 2023 avec des immatriculations en hausse en janvier

L’année commence bien pour le marché automobile français, qui progresse en janvier 2023. Les immatriculations de voitures neuves ont cru de 8,8% en rythme annuel, selon les données communiquées mercredi 1er février par la Plateforme automobile (PFA), ce qui représente 111 940 véhicules particuliers vendus. Le mois a disposé d'un jour ouvré supplémentaire par rapport à janvier 2022 (22 contre 21).

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, toujours leader sur le marché français avec une part de marché de 30%, ont diminué le mois dernier de 9,48% par rapport à un an plus tôt. Peugeot, sa marque phare, a écoulé 17 683 unités en janvier. Un chiffre en diminution de 13,6%. DS, en revanche, a augmenté ses immatriculations de 35,2% avec 2002 véhicules vendus.

Des chiffres en progression depuis six mois

Le groupe Renault tire son épingle du jeu. Ses ventes ont progressé de 23,61% en rythme annuel en janvier avec 28 721 unités vendues, dont 11 538 de la marque Dacia qui cartonne et affiche une progression de 54,4% de ses ventes. Le groupe Volkswagen observe lui aussi une évolution importante (+25,62% par rapport à janvier 2022) de ses immatriculations avec plus de 30% d’augmentation pour sa marque du même nom et 9724 voitures vendues. Toyota, premier constructeur automobile mondial en volume pour la troisième année de suite en 2022, a quant à lui immatriculé 8965 véhicules au mois de janvier en France, soit 18% de plus que l’année précédente.

Ces chiffres n’atteignent pas les niveaux d’avant-crise (il s’était vendu 155 000 voitures particulières au mois de janvier 2019) mais s’inscrivent dans la continuité de la dynamique positive qu’observe le marché de l’automobile depuis septembre 2022. L’industrie subit pourtant toujours des difficultés logistiques et les pénuries de composants semi-conducteurs, en cours depuis deux années, même si elles semblent sur le point de se résorber. «Nous nous attendons à ce qu'un certain équilibre entre offre et demande soit observé à partir du second semestre 2023, avec la perspective d’une reprise normale du marché à partir de 2024», expliquait Asif Anwar, analyste au cabinet Strategy Analytics, à L’Usine Nouvelle.

Avec Reuters (Rédigé par Camille Raynaud)