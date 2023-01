Avec des immatriculations de voitures neuves stables en décembre, 2022 s'achève sur une note mitigée

Pas sûr que ces chiffres redonnent le moral aux constructeurs. Les immatriculations de voitures neuves en France ont été stables à -0,06% en rythme annuel en décembre 2022, selon les données communiquées dimanche 1er janvier par la Plateforme automobile (PFA). Il s'est immatriculé 158 027 véhicules particuliers dans l'Hexagone, a rapporté le PFA. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis ont diminué en décembre 2022 de 23,94% par rapport à un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 0,88% en rythme annuel en décembre.

Un rebond qui ne permet pas à l'industrie auto de se rattraper

Depuis le mois d’août, après des semaines placées sous le signe des pénuries de semi-conducteurs, de l’inflation, des problèmes de livraison en raison d’un manque de chauffeurs (qui ne s’est pas arrangé avec la guerre en Ukraine), les immatriculations avaient rebondi grâce à un rattrapage des livraisons. Décembre 2022 vient toutefois démontrer le caractère fragile de ce rebond.

Avec une baisse de ses ventes de 14,7 % par rapport à 2021, Stellantis conserve sa place de leader sur le marché en 2022. Les performances de ses marques Peugeot et Citroën, avec respectivement -14,1% et -19,8%, expliquent cet essoufflement. Renault, lui, fait un peu mieux avec -6,7%. Le succès de Dacia, dont les ventes ont augmenté de 4,5%, a aidé le constructeur. Sur l'ensemble de l'année 2022, le marché français a enregistré une baisse de 7,8% en rythme annuel, avec 1 529 035 immatriculations de voitures particulières. Après une année 2020 minée par la pandémie de Covid-19 (-25,5% de ventes par rapport à 2019), 2021 n’avait pas observé le rebond tant espéré.

Avec Reuters (Rédigé par Jean Terzian)