Avec Dassault et Bouygues, la Poste crée Numspot, un nouvel acteur tricolore dans le cloud de confiance

Après S3NS et Bleu, une nouvelle offre de cloud de confiance fait son apparition en France, baptisée Numspot. Le projet se veut 100% tricolore. Il est porté par Docaposte, la filiale de services de confiance numérique du groupe La Poste, en partenariat avec Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des territoires. La société commune est en cours de création. Elle devrait débuter la commercialisation de ses nouveaux services au deuxième semestre 2023.

«L’investissement est important, car notre ambition est de servir nos clients à l’échelle de l’Europe, affirme à L’Usine Nouvelle, Olivier Vallet, PDG de Docaposte, sans donner de précisions quant à la somme engagée. Le projet mobilise les moyens industriels et financiers des quatre partenaires. La Banque des territoires apporte ses capacités de financement et ses liens privilégiés avec les collectivités locales, Bouygues Telecom, ses services de connectivité et son expérience de l’internet des objets, Dassault Systèmes, la plateforme de cloud d’infrastructure de sa filiale 3DS Outscale et ses logiciels 3DS, et Docaposte, ses services de confiance numérique comme la gestion des identités numériques, la signature électronique, le vote électronique ou l’archivage probatoire de données.»

Une offre cloud de bout en bout

