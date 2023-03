Avec 44 millions d’euros en poche, Lithium de France prévoit des premiers forages en Alsace dès 2024

Le lithium made in France se rapproche de la réalité. Mardi 14 mars, l’entreprise alsacienne Lithium de France, une filiale du groupe d’énergie Arverne, a annoncé une levée de fonds de 44 millions d’euros. Basée à Bischwiller, la jeune pousse a été fondée fin 2020 avec pour but d’extraire du lithium des eaux géothermales alsaciennes. Après avoir mené ses premières explorations dans le piémont des Vosges du Nord à l’automne 2022 et en avoir tiré des résultats «très prometteurs», Lithium de France a ainsi le porte-monnaie rempli pour avancer vers l’industrialisation, avec un premier pilote à l’échelle prévu pour 2025 ou 2026.

