Avec « 31, Le Rouge », Chanel réussit une prouesse technique

Avec son nouveau rouge à lèvres, « 31, Le Rouge », Chanel coche toutes les cases en matière d'environnement. Plus surprenant est le choix du matériau utilisé pour l’étui. Oublié le fameux stick en plastique noir. Chanel garde la même forme, mais rend hommage aux miroirs du célèbre escalier Art déco du siège historique de la marque, installé au 31 rue Cambon, à Paris. Le choix s’est donc porté sur le verre. Quatre années « ont été nécessaires pour relever les défis liés à la maîtrise du verre et parvenir à cette finesse et cette solidité exceptionnelles pour un rouge à lèvres. »

