Avec 2,4 milliards d'euros de bénéfices, la SNCF sur la voie du désendettement

2022, l’année des records pour la SNCF ! Un chiffre d’affaires de 41,4 milliards d’euros en hausse de 19% par rapport à 2021 et de 18% par rapport à 2019, dernière avant la crise sanitaire. Toujours par rapport à cette année de référence, la SNCF enregistre un Ebitda de 6,6 milliards d’euros en hausse de 17%, un résultat net de 2,4 milliards (contre -0,8 milliard en 2019), et un cash-flow libre positif de 1,3 milliard. Début 2022, l’Etat a repris 10 milliards d’euros de la dette comme prévu avec la réforme du ferroviaire de 2018 (en plus des 25 milliards déjà repris). Résultat : le groupe SNCF a réduit fortement son endettement de 36,3 à 24,4 milliards d’euros. «Le groupe tient ses engagements, il tourne le dos aux déficits», s’est félicité son président-directeur-général Jean-Pierre Farandou, lors de la présentation des résultats 2022 devant la presse au siège de Saint-Denis, jeudi 23 février 2023.

