Avantages du logiciel CRM pour gérer la relation client de A à Z

Logiciel pour la gestion de la prospection et de la vente

Pour piloter avec efficacité leur entreprise, les entrepreneurs se tournent vers des outils perfectionnés qui combinent différentes fonctionnalités. C'est une question de gain de temps et de rentabilité. L'innovation du CRM Sellsy est qu'il a été conçu selon les besoins des utilisateurs, pour une prise en main rapide et intuitive. La gestion de la relation client est entièrement centralisée dans le logiciel, depuis la prospection à la vente des produits et services.

Ainsi, le CRM est en capacité de générer le tracking et le scoring des leads, de gérer les contacts des prospects (création d'une fiche complète pour chaque prospect), de préparer les devis avec signature électronique et envoi par mail, de relancer les devis et les prospects.

Cette automatisation offre la possibilité de consulter rapidement les données clients, mais aussi de travailler en équipe de manière synchronisée, ce qui facilite le télétravail. L'automatisation permet également d'identifier les opportunités dans le pipeline et de mieux définir les actions et les objectifs.



CRM avec fonctionnalité de facturation et aide à la comptabilité

Un CRM complet est un logiciel qui comporte une fonctionnalité de facturation et de pré-comptabilité. Celle-ci offre l'avantage de transformer rapidement un devis en facture, pour le plus grand plaisir des équipes qui gagnent ainsi du temps.

Le CRM Sellsy intègre également la sécurisation du paiement via Stripe, avec un lien de paiement inclus directement dans le mail envoyé au client. Lorsque celui-ci règle la facture, le paiement est directement enregistré dans le CRM et la facture passe automatiquement en statut « payé ». Aucune action des équipes n'est donc nécessaire pour valider une facture.

Pour simplifier la comptabilité, le module gestion des achats permet d'importer automatiquement les factures d'achat. L'automatisation des données facilite le rapprochement bancaire et permet l'élaboration du plan et des journaux comptables. Un expert-comptable externe à l'entreprise peut avoir son propre accès au CRM et ainsi consulter toutes les données dont il a besoin.

Le CRM devient une aide précieuse pour le reporting. Grâce à différents rapports générés par le logiciel, les équipes préparent les budgets, suivent l'évolution du chiffre d'affaires en temps réel, calculent les marges.



Gérer la trésorerie avec un logiciel CRM

Une fonctionnalité pour la gestion de la trésorerie est essentielle pour une meilleure analyse et exploitation des données. Grâce à la synchronisation bancaire, les données de tous les comptes bancaires sont accessibles via une unique interface.

Le CRM Sellsy permet d'éviter les erreurs. En un seul coup d'œil, les équipes consultent la trésorerie disponible, le total des entrées, le total des sorties, le solde de TVA. C'est également un outil qui peut facilement s'adapter à n'importe quel business model. En effet, il suffit de catégoriser les entrées (les différents produits en vente ou services, les financements) et les sorties (salaires, remboursement de prêt, fonctionnement, etc.) afin d'obtenir une bonne vision d'ensemble des différents mouvements. Il est possible de créer des rapports personnalisés, sur des périodes précises.

Le CRM permet également de réaliser des prévisions de trésorerie plus fiables pour l'entreprise. Les équipes peuvent paramétrer le logiciel afin de créer des multi-scénarios et ainsi élaborer des hypothèses pour des recrutements, des investissements ou encore pour anticiper une baisse de chiffre d'affaires. Le CRM devient ainsi un véritable outil d'aide à la stratégie pour développer et sécuriser l'entreprise.

