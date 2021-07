Avant la REP bâtiment, les futurs éco-organismes en ordre de bataille

Au 1er janvier 2022, la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) devrait voir le jour, telle que prévue dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec). Ni les décrets, ni les cahiers des charges n’avaient, à l’heure où nous écrivons, été publiés. Mais les producteurs et metteurs en marché concernés commencent à s'organiser en groupements, voire en éco-organismes. “Nous avons six mois pour faire ce que les filières REP ont fait en dix-huit mois”, indique Hervé de Maistre. L’ancien directeur général de Placo et d’Isover pilote le projet d’éco-organisme Valobat, regroupant 26 entreprises et fédérations professionnelles, l’une des initiatives lancées en amont de la création de la filière REP.