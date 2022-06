Aux États-Unis, les plastiques à usage unique vont être interdits dans les parcs nationaux

© The Action Network

À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan du 8 juin 2022, les États-Unis ont annoncé vouloir interdire les plastiques à usage unique sur le territoire fédéral. Selon les termes d’un document signé par la ministre américaine de l'Intérieur, Deb Haaland, il convient désormais de mettre au point une stratégie visant « à réduire l'acquisition, la vente et la distribution de produits et d'emballages faits de plastiques à usage unique, avec pour but de supprimer progressivement les produits en plastique à usage unique sur les terres gérées par le ministère d'ici à 2032 ».

