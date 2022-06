Aux Etats-Unis, la crainte d’une traque numérique des partisans de l'IVG

Aussi difficile soit l’exercice, imaginons un Etat où l’avortement est interdit. En cas de grossesse non désirée, le premier réflexe sera probablement de rechercher, sur un moteur tel Google, comment provoquer une fausse couche, grâce à un médicament par exemple. Le second, de chercher les Etats où l’avortement est autorisé et de se renseigner sur les disponibilités dans les établissements le pratiquant. Puis éventuellement de réserver un billet d’avion et un hôtel. Le moment venu, le téléphone portable sera du voyage, permettant à l'exploitant de son système d'exploitation (Google ou Apple), mais aussi à l’opérateur téléphonique, voire à un réseau social pratiquant la géolocalisation comme Facebook, de connaître précisément sa position. Et donc de savoir que sa propriétaire était tel jour, à telle heure, dans telle clinique…

