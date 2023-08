Aux Etats-Unis, l'ombre d'une grève massive plane sur la filière automobile

Detroit, capitale du Michigan et fief de l'automobile made in USA, n’en mène pas large. Dès le weekend du 20 août, les 150 000 membres de l’UAW, (« United Auto Workers »), le puissant syndicat des travailleurs de l’industrie automobile américaine, ont commencé à se rendre aux urnes. Le scrutin, dont le résultat sera connu le jeudi 24 aout, devrait donner mandat à leurs délégués pour décider, le cas échéant, d’une grève d’envergure historique si leurs revendications ne sont pas acceptées avant le 14 septembre, date de l’échéance de leur contrat. Dans l’expectative, les « Big Three » voient chaque jour leur marge de manœuvre s’amoindrir. Ford sollicite déjà discrètement ses cadres pour assurer, dans le pire scénario, l’expédition des voitures chez les concessionnaires. General Motors, meurtri en 2019 par un débrayage de 40 jours qui lui a couté près de trois milliards de dollars de chiffre d’affaires, tente, comme Stellantis, maison mère de Chrysler et Jeep, d’en appeler au « réalisme économique » des salariés. Tous trois arguent des dégâts potentiels du conflit au moment où les constructeurs amorcent leur transition vers l’ère de la voiture électrique.

Des bénéfices au plus haut

