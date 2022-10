Aux Etats-Unis aussi, le nucléaire connaît un regain d'intérêt

L’Amérique, patrie des associations citoyennes, fourmille de groupes de mamans en lutte contre les dangers du monde : les mères "contre l’alcool au volant", "contre les abus policiers", "contre le cancer", ou "contre les allergies lactiques"... Voila pourquoi la mine joyeuse, optimiste et rassurante de Heather Hoff et Kristin Zaitz, les deux fondatrices de «Mothers For Nuclear», les Mères pour le nucléaire » a fasciné les médias et les élus de Californie, au point de contribuer à un revirement inattendu de l’Etat le plus vert d’Amérique : l’annonce, fin aout, par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, d’un sursis de plus de quatre ans pour la centrale nucléaire de Diablo Canyon, la dernière encore en fonction dans le Golden State, promise jusqu’alors à la fermeture des 2025.

