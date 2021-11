Aux Assises de l’industrie, les entreprises ont dépassé le stade des engagements écologiques pour passer à la phase opérationnelle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © liquidnight - Flickr - C.C. Changer ses produits et ses modes de production, un challenge du quotidien pour les industriels.

Pendant qu’à Glasgow, les dirigeants du monde discutent d’engagements climatiques pour 2030 et 2050, à Paris où se déroulaient ce 4 novembre les Assises de l’industrie de l’Usine Nouvelle, les industriels français débattaient des implications opérationnelles bien réelles de leur transition écologique. « L’industrie, c’est 18% des émissions de gaz à effet de serre et 100% des solutions pour décarboner » rappelait la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher en ouverture de la journée.

Ces solutions portent en elles des bouleversements plus ou moins anticipés, dont certains relèvent de l'action des entreprises elles-mêmes, d’autres de la mise en mouvement d’écosystèmes complets et d'autres des pouvoirs publics. Christel Bories, PDG du groupe minier et métallurgique Eramet, a alerté : « Le grand changement de la transition énergétique, c’est l’explosion de la demande de certains matériaux comme le cuivre, le nickel, le lithium. On va extraire plus de nickel dans les 30 prochaines années que depuis le début de l’humanité.»

