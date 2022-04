Auvergne-Rhône Alpes : KemOne soigne son ancrage territorial

Le producteur de PVC Kem One a participé à la 4e édition du Rendez-vous de la chimie, évènement coorganisé par Le Progrès et France Chimie AURA, pour partager ses initiatives à destination des acteurs locaux du territoire qui abrite son siège social et les sites de Balan et de Saint-Fons, avec un total de 400 collaborateurs.

Romain Petroff, directeur de Balan, s’est exprimé au côté de Philippe Guillot-Vignot, président de la 3CM (Communauté de communes de la Côtière) pour rappeler l’importance d’entretenir les liens entre les entreprises de la chimie et leur territoire : « Communiquer sur notre activité pour expliquer ce que l'on fait, écouter ce que la population a à nous dire et rendre nos métiers attractifs. » De ces échanges, des projets, tels que la mise à disposition de vélos à assistance électrique et des bornes de recharge entre les sites industriels et les gares du territoire, ont pu voir le jour. Des solutions ont aussi été identifiées pour réutiliser la vapeur fatale de l'usine dans un réseau de chauffage urbain.

Yannick Jan, directeur de Saint-Fons, a décrit les actions réalisées dans le cadre de l'initiative "territoire zéro chômeur" pour faciliter l'insertion professionnelle de jeunes de la Métropole. Il a notamment expliqué comment une visite sur site pouvait faire évoluer le regard des jeunes sur les métiers de la chimie.

Dans le cadre de l’organisation d’un job dating, Kem One a reçu une trentaine de candidats pour des postes d’opérateurs de fabrication, de techniciens et d’ingénieurs chimistes à pourvoir.