Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’Agence économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en force et en action sur le salon K !

Forte d’être la première région industrielle et plasturgiste de France, la Région Auvergne-Rhône-Alpes constituera la première délégation d’entreprises françaises sur le salon mondial de la Plasturgie et des Polymères. La région dispose de savoir-faire, d’expertises, d’industries et d’un écosystème d’innovation qui en fait une référence en Europe, et c’est l’une de ses priorités.