Auum lève 7 millions d’euros

Positionné comme « start-up industrielle à impact », Auum franchit une étape majeure dans son développement. Au mois de juin 2022, la jeune entreprise a levé 7 millions d’euros pour financer une croissance qui s’annonce « foudroyante ». Ont rejoint le tour de table initié par Maif Impact, Starquest et Founders Future, avec pour objectif « de capitaliser sur une très forte traction commerciale en finançant un site de production calibré pour servir cette croissance ». Pour mémoire, Auum a mis au point une machine de nettoyage et de désinfection de tasses à café en verre de 25 cl - fournies par Bodum - afin d’offrir aux entreprises une alternative aux gobelets en plastique ou en carton. La simplicité d'usage est au cœur du projet.

Les lecteurs d’Emballages Magazine savent désormais que l’acronyme Auum signifie « Arrêtons l’usage unique maintenant », soit dans le viseur la suppression de 5 milliards d’unités par an. Après trois ans de recherche et développement (R&D), Auum commercialise, depuis août 2021, ses machines baptisées Auum-S auprès d’une centaine d’entreprises comme Air liquide, Boursorama, Engie, Saint-Gobain ou encore... Tetra Pak (Tetra Laval). Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la jeune pousse a livré 500 machines pour une valeur de 4 millions d’euros en un an. En France et dans quelques pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas ou la Suisse, la feuille de route prévoit 1000 machines en 2022 et 2000 en 2023. Le modèle économique repose sur la location pour un montant de 180 euros par mois avec les verres.

Origine France Garantie

Fondée par une équipe d’ingénieurs emmenée par Clément Houllier, l’entreprise assure la conception de toutes les pièces ainsi que des cartes électroniques et intègre la fabrication. Un choix stratégique qui s’avère décisif alors que les tensions sur les matières et les composants imposent la recherche d’alternatives, parfois au pied levé. Chaque monteur suit un guide sur tablette qui détaille, avec des schémas et des instructions, toutes les étapes d’assemblage. Au terme d’une batterie de tests, la machine est livrée chez l’utilisateur avec un identifiant unique. Le service après-vente (SAV) est en mesure de retracer le parcours de chaque machine certifiée « Origine France garantie ». Sur le principe de la standardisation, montage et démontage sont simplifiés à l’extrême. Itérative, la méthode de conception est conçue pour intégrer régulièrement les retours des clients. Après un démarrage à Paris, puis quelques mois dans des locaux provisoires à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), le futur proche est à l’installation, à quelques kilomètres, dans un nouveau centre de production de 1300 m² à Chatillon qui implique l’automatisation de certaines tâches. Auum compte déjà quelque 50 salariés.

Nouveaux marchés

Au-delà des tasses à café, Clément Houllier envisage de nombreuses déclinaisons du « smart cleaning » sur de nouveaux marchés associant consigne, réemploi et hygiène. Le procédé de production instantanée de vapeur sèche garantie économies d’eau et d’énergie pour que la « réutilisation universelle » devienne la norme. « À usage comparable, la technologie brevetée développée par Auum utilise 76 fois moins d’eau que le lave-vaisselle et génère 58 fois moins de CO2 que le gobelet carton, en garantissant une désinfection totale sans aucun produit chimique », assure l’entreprise qui a mené ses analyses de cycle de vie (ACV). Le cycle d’une Auum-S est de 10 secondes avec 2 cl d’eau. Le coût d'utilisation est évalué à 0,03 centime par nettoyage.