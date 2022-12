Auum inaugure son usine

L’expression « un agenda de ministre » est bien connue ! C’est pourquoi un ministre annoncé n’est pas forcément présent : Roland Lescure s’est bien rendu, le jeudi 15 décembre, à l’inauguration des nouveaux locaux de Arrêtons l’usage unique maintenant (Auum) à Chatillon (Hauts-de-Seine). Un déplacement très symbolique pour le ministre délégué chargé de l’Industrie qui a inscrit son discours sous le signe de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Roland Lescure a notamment souligné que les entrepreneurs, avec « une vision » et « un plan d'affaires » porté par une bonne dose de « culot », assuraient souvent « le dernier kilomètre » entre l’intention et la mise en œuvre des lois. Auum propose aux entreprises une machine innovante - « un bel objet » pour le ministre - qui permet de laver et désinfecter à la vapeur sèche des verres afin de mettre fin aux milliards de gobelets à usage unique. Un cycle de 10 secondes consomme 2 cl d'eau.

[...]