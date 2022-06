Automatisme multidimensionnel de production, sécheur alimentaire écoresponsable, table de répartition de matière... La sélection mensuelle d'équipements de production

Automatisme multidimensionnel de production

Utilisant des navettes à lévitation magnétique, la plateforme de production Acopos 6D transporte des produits avec une liberté à 6 axes de déplacement. Le système répond aux besoins de production de lots de petite taille et d’éléments dont les formes et les dimensions sont variées. Les supports mobiles, dotés d’aimants permanents, lévitent au-dessus de segments carrés-moteur électromagnétiques de 240 mm de côté. La charge utile supportée par chaque navette varie de 0,4 à 14 kg. La vitesse maximale de course est de deux mètres par seconde.

La navette se déplace sur deux axes, est capable de changer de hauteur de lévitation et d’opérer des mouvements de rotation sur les trois axes. Outre le transport, les plateaux de transport servent de balance de précision. L'absence d'usure par abrasion dispense d'opération de maintenance. Complètement intégrées à l’écosystème B&R, la synchronisation des modules est totale et intelligente avec des systèmes track, des robots ou des caméras. Certifié IP69K, l’automate est compatible avec les salles blanches et à la production agroalimentaire.

Fabricant: B&R Automation France

