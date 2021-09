Aurore Saintigny (Calinescence) : La mécanique du cœur

On n’échappe pas aux yeux verts d’Aurore Saintigny qui pétillent sous une mousse de boucles acajou. Son charisme explique comment, après vingt ans dans l’automobile, cette ingénieure a rapidement convaincu un milieu si différent : celui des soignants. Avec une solution pour les grands prématurés, Calinange. Celle-ci maintient, à l’aide de stimuli sensoriels, le lien entre le bébé hospitalisé et ses parents via un petit cœur en tissu où sont enregistrés la voix, les battements de cœur et l’odeur de la maman ou du papa. En réalité, c’est un peu plus compliqué que cela. Les matériaux sont conformes aux exigences hospitalières, les sessions multisensorielles cadencées, et le rythme des battements de cœur retraité pour apaiser l’enfant.