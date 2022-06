Aurons-nous du papier à Noël ?

A Golbey (Vosges), la transition en marche est très concrète. Dans le cadre du projet Box, Norske Skog investit 250 millions d'euros pour convertir la plus ancienne des deux machines du papier journal issu de fibres vierges vers les papiers pour ondulé (PPO) issus de papiers et cartons à recycler (PCR). Au terme d’un chantier conçu pour limiter au mieux les perturbations, le norvégien compte produire quelque 550 000 tonnes de PPO destinés aux emballages en carton ondulé. Dans le même temps, la production de papier journal doit descendre à hauteur de 330 000 tonnes. Ironie de l’histoire, après le retrait du finlandais UPM qui a cédé Chapelle-Darblay situé à Grand-Couronne (Seine-Maritime) au français Veolia - engagé par ailleurs dans un projet de biotéthanol à partir de la pâte à papier - dans le cadre d’un projet également tourné vers les PPO, Golbey est désormais le dernier site de production français de papier journal. Et voit les prix de cette denrée devenue très rare donc très chère s’envoler : selon Fastmarkets, la tonne se vendait en mai 2022 entre 780 et 950 euros, contre 400 à 440 euros il y a un an. Un classique effet de ciseaux quand offre et demande se désynchronisent. Les papetiers européens ont largement anticipé la bascule structurelle de la presse vers le numérique avec pour conséquence de passer d’un marché en surcapacité à un assèchement drastique de l’offre.

Hausses stratosphériques

Après deux ans de pandémie suivie de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, s’ajoutent les hausses stratosphériques des matières premières et de l’énergie assorties d’une inflation sans précédent des coûts de transport. Une conjonction de facteurs qui compromet la rentabilité des usines papetières avec des arrêts de production à la clé. Le retournement est spectaculaire : en septembre 2021, « pénurie » était encore un gros mot pour la profession. Si l’Alliance pour la presse d'information générale (Apig) sollicite auprès des pouvoirs publics une aide financière pour faire face à ces hausses qui se traduisent par une augmentation des prix en kiosque pour des quotidiens comme Le Figaro, Libération ou Le Monde, la position de Norske Skog est ferme. « On ne peut pas vendre à perte pour satisfaire les clients », indique Yves Bailly. D’autant que, selon le patron de l’usine vosgienne, la sortie totale des papiers de presse est « envisageable » : « la machine qui reste est une bonne cliente pour une conversion future ».

Terre inconnue

Comme l’avait indiqué l'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) le 23 mars, c’est bien l’ensemble de l’industrie papetière qui entre « en terre inconnue ». Deux mois après, Paul-Antoine Lacour, délégué général de l’organisation professionnelle, estime globalement que « les entreprises arrivent à conserver leurs marges » en répercutant en partie les hausses mais pointe que « si les négociations devaient avoir lieu aujourd'hui, on serait sur des montants bien supérieurs ». Emballage, graphique et hygiène : les trois segments sont bousculés. Si la pâte à papier a pris 40% en deux ans à 1400 euros la tonne tout comme ont progressé les cours des PCR, « le bois est devenu rare, donc les palettes pour transporter les produits sont devenues rares », rapporte ainsi Thibault Laumonier, le patron de la filiale française du britannique DS Smith Packaging, un groupe spécialisé dans le carton ondulé.

Rentrée scolaire

Quant au président du comité stratégique des supermarchés E. Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, il avait averti, dès le mois d’avril, dans le cadre d’une interview sur BFM TV, que le prix du papier toilette allait « augmenter considérablement ». Une progression de 20% est possible… Dans la reprographie, Raja, leader européen de la distribution d’emballages et de fournitures aux entreprises, a fait part de ses vives inquiétudes lors de sa conférence de presse le 19 mai. A Alizay (Eure), le belge VPK convertit, par exemple, la papeterie des ramettes vers les PPO. Dans les fournitures scolaires, fabricants et distributeurs bataillent ferme pour ajuster les tarifs lors de la rentrée de septembre. Une progression de l’ordre de 15% est évoquée… Quant aux éditeurs de magazines, à l’image d’Infopro Digital dont fait partie Emballages Magazine, ils traquent comme des limiers les disponibilités de papiers en Europe. Compte tenu des annonces de fermetures de capacité d'un Stora Enso, la situation ne va pas aller en s'améliorant ! L’heure est déjà aux choix cornéliens, aux réductions de pagination, aux quotas et aux changements de qualité avec réduction de grammage. En priant pour être livré à temps - mais les délais se comptent actuellement en mois et non plus en semaines - avec la qualité retenue dans le bon de commande. Résultat ? Un couché de 65 gr se négocie aujourd’hui à 1 250 euros la tonne contre 655 il y deux ans. Le secteur du livre vit les mêmes affres.

Destruction créatrice

Aurons-nous du papier - cadeau - à Noël ? Bien qu’installé à Rovaniemi en Finlande, au cœur des forêts nordiques, le Père Noël ne peut pas faire grand chose. Et mieux vaut lui adresser un courrier électronique qu’une belle lettre… Ce tableau pour le moins contrasté évoque fortement le mécanisme de la « destruction créatrice » formalisé par l’économiste Joseph Aloïs Schumpeter. Difficilement dématérialisables, emballage et hygiène sont devenus les deux relais de croissance de la filière, l’emballage étant notamment tiré par la recherche d’alternatives aux plastiques à usage unique et par l’essor fulgurant du commerce en ligne. Chaînon manquant, le papier recyclé apte au contact alimentaire direct demeure dans les limbes, plusieurs échecs ayant découragés les meilleurs volontés. Quant aux bouteilles à base de cellulose, elles attisent les convoitises. Dans la presse, la croissance du numérique semble inexorable. Cher lecteur ou chère lectrice, vous avez peut-être lu cet article publié en ligne sur un téléphone qui n'existait pas il y a quinze ans.