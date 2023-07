Aurélien Rousseau ministre de la Santé, EPR2 à Bugey, Cybertruck… Les cinq images de la semaine

Aurélien Rousseau devient ministre de la Santé

Après plus d’un an passé comme directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau devient ministre de la Santé et de la Prévention. Le remaniement gouvernemental de ce jeudi 20 juillet a acté son remplacement de François Braun. D’abord professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, puis énarque, il a dirigé l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France à partir de 2018 et géré la crise du Covid-19, avant de rejoindre Matignon. Il laisse sa place à Jean-Denis Combrexelle, ancien directeur de cabinet du Garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti.

Deux EPR2 pour la centrale de Bugey

La centrale de Bugey (Ain) a été choisie pour construire deux réacteurs nucléaires EPR2, lors d'un conseil de politique nucléaire organisé mercredi 19 juillet. Le site, sélectionné au détriment de Tricastin (Drôme), possède déjà quatre réacteurs d’ancienne génération. La décision est soutenue par les élus locaux, mais très critiquée par les élus écologistes de Lyon et sa métropole. Les quatre autres des six futurs EPR2 tricolores, dont le coût total est estimé à 52 milliards d'euros, préparent déjà leurs chantiers à Penly (Seine-Maritime) et Gravelines (Nord).

Le Jacques Chevallier rejoint la Marine française

Le Jacques Chevallier a rejoint son port d’attache. Le premier des quatre bâtiments ravitailleurs de force (BRF) a jeté l’ancre à Toulon (Var), et appartient désormais à la flotte logistique de la Marine nationale. Ce bâtiment de 194 mètres de long pour 28 de large est le fruit d’une collaboration à 1,7 milliard d’euros entre les Chantiers de l’Atlantique et Naval Group. Il est le deuxième plus gros navire de la flotte française après le porte-avions Charles de Gaulle. Le deuxième BRF doit commencer son assemblage final à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) début 2024, pour une livraison en 2025. Les deux derniers sont attendus d’ici 2029.

Le premier Cybertruck sort des usines de Tesla

Le Cybertruck, le pick-up anguleux de Tesla, se fait attendre depuis sa présentation en 2019. Avec deux ans de retard, le modèle s'avère difficile à mettre au point. Le constructeur a néanmoins affirmé le 15 juillet, dans un tweet, que le premier exemplaire de série était sorti de l’usine de Giga Texas, à Austin. Ce véhicule doit permettre à la marque de pénétrer le segment roi du marché des pick-up aux Etats-Unis, avec plus d'un véhicule sur dix écoulé dans le pays. Mais General Motors et Ford ont dégainé des versions électriques de leurs Hummer et autres F-150 pour contrecarrer les plans de Tesla.

Barbie, l’épopée d’une poupée

Plus d’un milliard d’exemplaires vendus en 64 ans : le succès mondial de Barbie part désormais à la conquête du 7ème art, avec la sortie en salles mercredi 19 juillet du film de Greta Gerwig. Franchise iconique de Mattel créée en 1959, la poupée Barbie a pourtant fait face aux critiques nombreuses depuis sa création, sur sa production en Chine, son utilisation excessive du plastique, son manque de diversité et d’inclusion… Barbie suit les tendances sociétales et n’hésite pas aujourd'hui à jouer la carte féministe.