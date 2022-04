Aura Aero, VoltAero… Safran veut devenir un partenaire de choix pour électrifier les avions

L’engouement pour les moteurs électriques de Safran se confirme. Après le français VoltAero et l’américain Bye Aerospace, c’est au tour d'un autre français, le toulousain Aura Aero, de se tourner vers le motoriste et équipementier aéronautique. Safran a annoncé jeudi 7 avril avoir signé un accord de collaboration avec la start-up pour définir et développer l’architecture ainsi que le système propulsif de ses aéronefs électriques. Ce rapprochement avec l’un des acteurs français de l’aviation électrique les plus prometteurs conforte la stratégie de Safran en matière de fourniture d’équipements électriques.

