Augmenter les importations françaises de GNL pour substituer le gaz russe, pas si simple

Malgré les sanctions liées à son offensive en Ukraine, la Russie continue pour l’heure d’approvisionner massivement la France - et l’Europe - en gaz. Soucieux de gagner en indépendance énergétique, le gouvernement explore des alternatives au gaz russe. Parmi lesquelles un plus large recours au gaz naturel liquéfié importé via nos quatre terminaux méthaniers. Une gageure à court terme, selon les experts.