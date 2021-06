Audrey Cordon-Ragot retrouve son titre de championne de France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Heinz-Peter Bader Audrey Cordon-Ragot affiche une superbe forme /Photo prise le 25 septembre 2018/REUTERS/Heinz-Peter Bader

Elle l'attendait depuis 2018, l'année de son dernier sacre sur la discipline. Audrey Cordon-Ragot s'est adjugée le titre de championne de France du contre-la-montre ce jeudi à Epinal sur un parcours sélectif long de 26 kilomètres. Désormais quintuple championne nationale de l'exercice solitaire (après 2015, 2016, 2017 et 2018), elle a fait la différence lors de la seconde partie du tracé en faisant parler sa puissance et sa belle forme actuelle. Elle est accompagnée sur le podium par Juliette Labous (championne de France 2020 du contre-la-montre) qui cède donc son titre, et Cedrine Kerbaol qui s'était élancée en première position.