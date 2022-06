Audit de conformité de production (COP) : AFNOR Certification passe à la vitesse supérieure

« Un véhicule, pour être mis en circulation doit avoir fait l’objet d’un audit COP », lance Ismaïl Boumbarek, responsable des prestations de certification automobile chez AFNOR Certification. L'audit COP - conformité de production - procède donc aux opérations de contrôle de conformité de production prévues par le règlement (UE) 2018/858. Au programme : contrôles du dossier de réception, identification de la Réception Communautaire Européenne (RCE) et validation des contrôles physiques réalisés.

Muriel Le Moal, auditrice, explique : « Chaque fabriquant des composants et aménagements automobile dépose au ministère de la Transition Écologique une demande d’homologation des pièces. L’objectif de la conformité COP est de s’assurer que le véhicule en production soit constitué exclusivement des éléments préalablement validés par le Ministère. »

Une discipline qui demande une grande rigueur. Tous les auditeurs AFNOR Certification sont également certifiés IATF (International Automotive Task Force), un véritable gage de sérieux. Il faut compter une demi-journée pour auditer un véhicule.

« Chaque pièce ayant une référence, une codification on vérifie qu’elle soit bien conforme à la réglementation. On doit attester du respect à 100% de tous les points de chaque règlement, et cela pour toutes les pièces avec le même niveau d’exigence », complète Muriel Le Moal.

AFNOR Certification habilité par le Ministère

Depuis le 18 février 2022, AFNOR Certification est notifié par le ministère de la Transition Écologique comme l’un des services techniques de catégorie C des autorités françaises pouvant procéder au contrôle de conformité de la production. Cette validation fait suite à la phase expérimentale lancée par arrêté du 11 janvier 2021.

Durant cette phase expérimentale, une dizaine d’audits ont été réalisés : pour RENAULT à Dieppe et Douai, pour GHEYSEN EN VERPOORT à Menen (Belgique), pour les véhicules PSA et CITROEN à Mangualde (Portugal), et pour LES DAUPHINS (ambulances).

Et en 2022 ? La planification est en cours avec une vingtaine d’audits. Parmi eux, GRUAU et RENAULT en Corée.

« Il nous est arrivé de trouver des anomalies au cours des audits mais rien de critique qui ait nécessité l’arrêt de la production », poursuit Muriel Le Moal. Le constructeur propose alors un plan d’actions pour corriger ces anomalies et l’ensemble sera validé lors de l’audit suivant.

Méthode et rigueur

Muriel Le Moal raconte : « Quand on est sur site, il faut faire preuve de méthode de façon à faire un maximum de vérifications en un minimum de temps. On contrôle à la fois des pièces sur le véhicule, comme les essuie-glaces, le pare-brise ou l’éclairage mais aussi sur la chaîne de production pour les éléments qui ne seront plus visibles une fois montés, comme le démarreur ou les freins. »

« AFNOR Certification leader en France de la certification automobile fait partie du top 10 dans le monde », atteste Ismaïl Boumbarek. AFNOR Certification est partenaire du secteur automobile depuis plus de 20 ans. En complément de l’audit COP, AFNOR Certification propose aux constructeurs automobiles des prestations de certification et d’évaluation complémentaires, comme la certification IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 ou ISO 9001.



