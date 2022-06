Audi donne une deuxième vie à ses batteries en les réutilisant dans des triporteurs en Inde

Une batterie usagée de véhicule électrique qui se retrouve dans un triporteur à moteur sillonnant les routes de l’Inde. C’est l’idée de la start-up germano-indienne Nunam pour rallonger le cycle de vie des batteries utilisées dans les voitures électriques du constructeur Audi, qui finance la start-up. « Les batteries de véhicules sont faites pour être utilisées toute la durée de vie de la voiture, explique Prodip Chatterjee, co-fondateur de Nunam, dans un communiqué. Mais même après leur premier usage, elles sont toujours très puissantes. »

Des batteries au lithium plutôt qu'au plomb

En leur donnant une seconde vie après leur véhicule initial, la start-up cherche à étendre leur durée et à mieux utiliser leurs capacités. « Pour des véhicules ayant des besoins en autonomie et en puissance inférieurs, ainsi qu’un poids inférieur [au premier véhicule, ndlr], elles sont très prometteuses. » En particulier pour les triporteurs qui, précise le communiqué, « ne vont ni loin ni vite ».

Les batteries au lithium d’Audi permettront aussi de se débarrasser de celles des batteries au plomb utilisées jusqu’ici dans les véhicules indiens. Le chargement des batteries sera aussi très différent, puisqu’il se fera à l’aide de panneaux solaires, situé sur les toits des commerces partenaires. « En Inde, où le soleil brille toute l’année, placer des panneaux sur le toit est une évidence », assure le communiqué.

Les données collectées disponibles en open source

La course de ces batteries pourrait ne pas s’arrêter aux triporteurs utilisés en Inde. Nunam compte « exploiter toute l’énergie possible de chaque batterie avant de recycler », vante Prodip Chatterjee, par exemple en assurant une troisième vie aux batteries via des lampes LED.

Les triporteurs électriques doivent se lancer sur les routes de l’Inde début 2023 et seront confiés à des associations, féministes notamment. « Quand les batteries usagées sont utilisées convenablement, elles peuvent avoir une grande influence, en aidant les gens dans des situations difficiles à gagner un revenu et atteindre une indépendance économique - y compris de façon durable », plaide Prodip Chatterjee. Toutes les données collectées par la start-up sur les tricycles seront par ailleurs disponibles en open source sur le site https://circularbattery.org/. Objectif : permettre de développer de nouveaux cas d'usage des batteries de seconde vie.