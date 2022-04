Audacia et Starburst veulent créer un fonds de 300 millions d’euros pour financer les start-up du secteur aérospatial

Un tandem de choc pour financer les start-up technologiques du secteur aérospatial. La société de gestion Audacia et Starburst, l’accélérateur de start-up dans l’aéronautique, le spatial et la défense, ont annoncé une alliance en vue de constituer un fonds de 300 millions d’euros à terme. «Conscients que la France et l’Europe sont aujourd’hui à un tournant historique, multiple et décisif pour leur souveraineté technologique, Audacia et Starburst annoncent oeuvrer communément à la création d’un nouveau fonds de Venture Capital destiné à financer les innovations de rupture dans le domaine Aéronautique, Spatial et Défense (ASD)», ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué de presse conjoint diffusé le 13 avril.

[...]