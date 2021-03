Audace digital Learning, pilote du virtuel

Développer et renforcer la logistique. Avec son 1,8 million de salariés et sa part de 10 % dans le PIB français, la supply chain est une filière qui compte. Stratégique à plus d’un titre, comme la crise sanitaire l’a rappelé, elle est également un important vecteur de recrutements avec quelque 30 000 postes créés chaque année. Lors du premier Comité interministériel de la logistique, le 8 décembre 2020, le gouvernement a annoncé investir 1,7 milliard d’euros pour la rendre plus compétitive et respectueuse de l’environnement. Avec, entre autres, des moyens alloués à la formation.