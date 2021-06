Auchan poursuit son expansion en ligne en Russie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PASCAL ROSSIGNOL Auchan prévoit de dépenser plus de 20 milliards de roubles (227,5 millions d'euros) pour développer des services numériques en Russie d'ici 2024 afin de stimuler ses ventes en ligne, a déclaré le patron de la branche russe. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

ST PETERSBOURG, RUSSIE (Reuters) - Auchan prévoit de dépenser plus de 20 milliards de roubles (227,5 millions d'euros) pour développer des services numériques en Russie d'ici 2024 afin de stimuler ses ventes en ligne, a déclaré le patron de la branche russe.

Le groupe français doit faire face à une concurrence accrue de la part de distributeurs et de sociétés de livraison en ligne russes en plein essor, notamment Magnit et Lenta.

Auchan, qui a commencé à développer ses livraisons en ligne en Russie pendant la crise du coronavirus, a vu ses ventes en ligne atteindre entre 6% à 10% du chiffre d'affaires dans le pays, a indiqué Philippe Brochard à Reuters.

"Nous nous développons davantage pour atteindre 20% de notre chiffre d'affaires grâce au numérique d'ici deux ans. Nous sommes maintenant confrontés à une transformation (qui nous incite à) continuer à investir dans le commerce physique tout en accélérant le développement numérique", a-t-il souligné dans une interview.

Il a ajouté qu'Auchan prévoyait de consacrer plus de 20 milliards de roubles aux services numériques tels que sa plateforme technique, ses partenariats stratégiques et ses données, en plus des investissements déjà réalisés en Russie.

Parallèlement à son expansion en ligne, l'entreprise a modernisé ses hypermarchés et s'est tournée vers les petits commerces de proximité pour répondre à l'évolution des habitudes de consommation.

"Nous sommes définitivement là pour rester avec un projet de croissance", a déclaré Philippe Brochard à propos des opérations russes de la société.

(Version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)