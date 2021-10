Auchan a discuté avec le SPAC de Niel et Pigasse avant Carrefour

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PASCAL ROSSIGNOL Auchan a discuté avec le SPAC de Xaviel Niel et Matthieu Pigasse avant sa tentative de rapprochement avortée avec Carrefour, ont dit trois sources à Reuters. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

Les discussions entre la famille Mulliez, propriétaire du groupe de distribution, et 2MX Organic, SPAC lancé en décembre dernier et pionnier en Europe de ce type de société d'investissements cotée en Bourse, ont commencé au cours de l'été mais elles ont buté sur la volonté d'Auchan de privilégier un rapprochement industriel afin de générer des économies et des synergies dans les achats, ont dit les sources ayant requis l'anonymat.

Ces discussions entre Auchan et 2MX Organic ne sont plus actives, selon ces sources, ce qui laisse le groupe nordiste sans piste alternative concrète après l'échec du projet de fusion avec Carrefour, qui aurait créé un poids lourd de la distribution avec un chiffre d'affaires combiné de 110 milliards d'euros par an et une part de marché de près de 30% en France.

