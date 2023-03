Aubert et Duval, veto de l'Allemagne pour la fin des moteurs thermiques, méga-usine de panneaux de bois… Les cinq articles les plus lus

L’Usine Nouvelle compile chaque semaine les articles les plus plébiscités par ses lecteurs. Cette semaine, vous est proposé : la Chine retarde toujours la reprise d'Aubert et Duval par Airbus et Safran, volte-face de l'Allemagne sur la fin du véhicule thermique en Europe lors de la réunion du Comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (Coreper) du 7 mars, Tereos annonce la fin de son activité sucrière sur le site d’Escaudœuvres (Nord)...