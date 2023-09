Aubert & Duval en pleine refonte

Il faut ressusciter le dormeur Duval ! Marqué par des années de sous-investissements et de dérives managériales, Aubert & Duval est depuis fin avril entre les mains d’un consortium inédit : Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital. Cette opération de sauvetage de l’ancienne division du groupe Eramet aboutit, après plus de trois années d’âpres négociations, ralenties par la pandémie, l’attente du feu vert de différentes autorités de la concurrence et les débats liés au montant de la transaction. «Depuis mon arrivée, j’ai fait le tour de tous les sites et rencontré tous les salariés, assure Bruno Durand, un ancien de Safran arrivé aux commandes de l’entreprise, dans un entretien exclusif accordé à L’Usine Nouvelle. J’en retiens qu’ils aiment leur société et ses produits, mais que ce sont des gens qui ont souffert.»

