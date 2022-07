Au Texas, TotalEnergies muscle ses productions pétrochimiques

Il aura fallu presque dix ans pour concrétiser ce projet. La plateforme américaine de raffinage-chimie de TotalEnergies à Port Arthur, au Texas, accueille désormais un second vapocraqueur, d’une capacité de 1 million de tonnes par an d’éthylène. Pour ériger ce colosse pétrochimique, près de deux milliards de dollars (1,96 milliard d’euros) ont été engagés par Bayport Polymers, coentreprise à parts égales entre le groupe français et le pétrochimiste Borealis, détenu par le groupe énergétique autrichien OMV (75% du capital) et l’émirati Mubadala (25%).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]