Au Technocentre de Nantes, Airbus accélère l'intégration des composites dans les avions du futur

Il n’y a pas qu’à Toulouse (Haute-Garonne) qu'Airbus a pris ses quartiers. Son Technocentre de Nantes (Loire-Atlantique) se positionne pour concevoir les avions du futur. Dans les bâtiments blancs en forme de grands cubes, les équipes d’Airbus sont spécialement dédiées aux composites, alliant résine et fibres de carbone. Des matériaux légers et robustes déjà très utilisés par les avionneurs. Les Airbus A350 et Boeing 787 en sont constitués pour moitié. Mais ils pourraient jouer un rôle encore plus important pour les futurs avions.