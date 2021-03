Au secours, le nucléaire entre (trop tôt) en campagne présidentielle!

Il fallait s’y attendre. Le nucléaire fait son grand retour en politique à l’occasion de la présidentielle de 2022. Avec son cortège de raccourcis, d’idéologies et de contrevérités. Alors que, même chez EDF, on sait maintenant qu’il ne faut pas opposer nucléaire et renouvelables, et que pour décarboner totalement notre électricité on a besoin des deux, un Xavier Bertrand se pose en "pro-nucléaire" et anti-éoliennes. Sur une ligne similaire, Marine Le Pen explique que "la vraie transition écologique, c’est d’investir dans le grand carénage", pour prolonger les centrales nucléaires.