Au salon Milipol, les industriels de la sécurité déjà dans la course aux jeux Olympiques de 2024

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Scazon - Flickr - C.C. Les industriels de la sécurité se mobilisent en vue des jeux Olympiques de 2024 à Paris;

Comment la France se prépare-t-elle à accueillir le plus grand événement sportif en 2024 sur le plan de la sécurité ? Le défi s’annonce immense : durant huit semaines, il faudra protéger 15 000 athlètes venus aux jeux Olympiques, 13 millions de spectateurs, 339 épreuves sur des dizaines de sites différents ! Le salon Milipol dédié à la sécurité et à la sûreté des Etats se tient à Villepinte (Seine-Saint-Denis) du 19 au 22 octobre. L’occasion pour les autorités gouvernementales et les industriels de la sécurité, d’évoquer les menaces les plus attendues et les moyens pour les contrer.

« Les jeux Olympiques seront l’occasion de faire une démonstration en mode intensif d’un continuum de sécurité particulièrement performant. On attend qu’ils se passent bien, qu’ils soient festifs. Le but, ce n’est pas la sécurité. Le but c’est que l’on n’en parle pas, c’est que l’on se sente en sécurité », a indiqué le préfet Ziad Khoury, coordinateur national pour la sécurité des jeux Olympiques Paris 2024.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]