Au salon Innotrans, les PME et start-up tricolores du ferroviaire multiplient les innovations

Difficile de croire que l’on se trouve Outre-Rhin. Dans les allées du salon Innotrans, qui se tient à Berlin du 20 au 23 septembre, on entend parler le français dans tous les halls. Illustration d’une filière ferroviaire tricolore très présente. Outre les acteurs les plus connus, comme Alstom et Thales, plus d’une centaine d’entreprises françaises exposent cette année leurs innovations dans le domaine.

A commencer par Faiveley Transport, même s’il fait partie depuis des années du groupe Wabtec. Le siège de cette filiale qui regroupe les activités transports, est resté en France et représente un tiers du chiffre d’affaires de la compagnie américaine. «L’industrie ferroviaire se construit au travers des constructeurs européens, justifie Lilian Leroux, président de Faiveley Transport et Wabtec Transit. L’Europe tire le reste du monde en matière d’innovation.» Et Wabtec d’annoncer que le nouveau système de freinage testé à avec la RATP pour réduire de 90% les émissions de particules dans le métro sera homologué très prochainement, en octobre.

