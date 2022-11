Au salon du Made In France, on tisse le futur du textile

Dès l’entrée au salon du Made in France (MIF), il est impossible de louper l’usine du futur et ses nombreuses machines, une vision étonnante dans un événement dédié à la consommation grand public. Cette micro-usine, qui occupe 1400 m2, se veut une démonstration de force du textile français. Guillaume Gibault, son initiateur, semble aux anges. «En 30 ans, on n’avait jamais déplacé une seule machine. Aujourd’hui, on en a déplacé 40 !, s’exclame le président du Slip Français, entre deux poignées de main avec les 25 partenaires de l’évènement. Avec cette usine, on espère vraiment reconnecter l’usine avec le grand public et leur montrer que le textile français est possible.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]