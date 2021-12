Au rallye-raid Dakar, Gaussin sera le seul à faire concourir un camion à hydrogène

© Gaussin Gaussin participe avec un camion à hydrogène aux couleurs d'Aramco au rallye-raid Dakar, dans le désert d'Arabie saoudite.

2022 s’ouvre avec le premier Rallye Dakar (un peu plus) écolo depuis sa création en 1979. La course automobile, qui se déroule du 1er au 14 janvier, intègre à partir de cette année une nouvelle catégorie dédiée aux véhicules propres. Quelques rares constructeurs ont proposé des modèles pour cette catégorie, dont le français Gaussin, qui produit des véhicules lourds de transport. Basé à Héricourt (Haute-Saône), l’entreprise a pris le virage de l’hydrogène et propose un camion spécialement conçu pour le Rallye Dakar.

800 kilomètres d’autonomie pour une recharge en 20 mn

Baptisé H2 racing, le camion de Gaussin qui concourra avait été présenté le 9 novembre 2021. Décliné en version 100% hydrogène et électrique, le véhicule intègre deux moteurs électriques de 300 kW, une pile à combustible de 380kW et 82 kWh de batteries. Les réservoirs peuvent contenir 80 kg d’hydrogène. Gaussin prévoit « d’utiliser les données et les informations collectées durant la compétition de 2022 pour [ses] développements futurs ». Son véhicule actuel affiche déjà une performance de 140 km/h avec une recharge en 20 minutes pour 800 kilomètres d’autonomie.

L’Arabie saoudite, pays d’opportunités pour Gaussin

