Au premier semestre 2023, le marché automobile français a repris des couleurs

Une croissance de 15,3%. Ainsi s’achève le premier semestre 2023 pour le marché automobile français qui se relève peu à peu des pénuries de semi-conducteurs et des problèmes logistiques qui ont marqué l'année 2022. Au mois de juin 2023, les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,5% sur un an, a annoncé samedi 1er juillet la Plateforme de la filière automobile (PFA). Il s'est immatriculé le mois dernier 190 848 véhicules particuliers neufs dans l'Hexagone, a indiqué la PFA, contre 171 087 l’année précédente.

Les immatriculations des constructeurs français en baisse

De bons résultats qui ne s’expliquent pas par les performances des constructeurs français. En effet, les immatriculations du groupe Stellantis, qui occupe une part de marché de 27,4%, ont baissé sur le mois de 2,75% pour s’établir à 52 324 véhicules livrés. Ainsi, si les marques Alfa Romeo (+75,74%), Jeep (+46,7%), Maserati (+33,33%) ont réalisé de beaux scores, les résultats de Peugeot (25 396 voitures vendues) et Citroën (12 629) ont contribué à plomber ceux de Stellantis avec respectivement -10,45% de véhicules écoulés sur un an et -4,45%.

Du côté du groupe Renault également, le tableau est peu reluisant. La marque au losange dont la part de marché s’élève à 25,77% a vu ses immatriculations chuter de 8,72% au mois de juin avec 49 213 voitures écoulées contre 53 916 un an plus tôt. Dacia, le constructeur roumain qui a pour habitude de doper ses résultats, a affiché des immatriculations en diminution de 10,52% avec 15 460 véhicules livrés. Les ventes de Renault ont chuté de -8,50% sur un an pour 33 346 voitures écoulées. En revanche, Alpine, marque pour laquelle Renault a de grandes ambitions, a vendu 407 véhicules particuliers neufs en juin contre 195 un an plus tôt, soit une progression de +108,72%.

Volkswagen et BMW en bonne forme contrairement à Daimler

Les véhicules des constructeurs allemands Volkswagen et BMW ont été plébiscités par les Français le mois dernier. Ces derniers ont vu leurs immatriculations augmenter respectivement de +23,87% et +31,73% en juin 2023. Ainsi, le groupe Volkswagen a écoulé 23 547 véhicules particuliers et BMW 7 900. Chez le premier, Cupra (+56,8%), Seat (+21,57%) et Volkswagen (+30,55%) ont affiché les plus belles progressions tandis que les marques les plus haut de gamme Bugatti, Bentley, Lamborghini ou encore Porsche ont enregistré un niveau de vente très faible (377 à elles trois dont l’écrasante majorité, 364, réalisées par Porsche). Chez BMW, la marque éponyme a vu ses immatriculations augmenter de 28,27% en juin 2023 par rapport à juin 2022 et Mini, avec ses 2 650 voitures écoulées, a fait +39,11%. Daimler, l’autre groupe allemand majeur, a dû se contenter le mois dernier de 4 820 livraisons contre 5 543 un an plus tôt, soit -13,04%. Les résultats de Mercedes et de Smart sont respectivement en recul de -12,85% et -22,22%.

L'électrique gagne du terrain

On note une forte augmentation des immatriculations des constructeurs asiatiques en France avec notamment Toyota (+37,86%), Nissan (+49,02%), Hyundai (+31,43%), Suzuki (+49,20%) ou encore Mitsubishi (+84,21%). Mais aussi des américains Ford (+52,95%) et Tesla (+182,83%) qui ont respectivement livrés 5 410 et 8 516 voitures. La Tesla Model Y a d’ailleurs été la huitième voiture la plus vendue en France ces six derniers mois. Les modèles 100% électriques ont représenté 15,5% des immatriculations sur le premier semestre 2023, en progression continue, contre 38% pour l'essence, stable sur un an, et seulement 10,6% pour le diesel, dont l'érosion se poursuit.

Avec Reuters (Reportage Gilles Guillaume)