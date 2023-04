Au port d’Anvers, la décarbonation comme horizon

Le ciel est bas et lourd. Dans ce coin de Belgique, le froid polaire domine en cette fin de mois de janvier. Entrepôts et usines chimiques, crachant leurs fumées épaisses, se succèdent sur les rives de l’Escaut, qui serpente sur plus de 80 kilomètres pour atteindre la mer du Nord. Un ballet ininterrompu de camions anime le site, parfois à vive allure, le plus souvent au ralenti en raison du trafic. Pourtant, dans l’immense port d’Anvers, près de la moitié des marchandises est acheminée par voie d’eau.

La part du ferroviaire plafonne, elle, à 7%, malgré les 1000 kilomètres de voies et les 50 terminaux embranchés. L’objectif de doubler cette part en 2030 paraît presque dérisoire pour réduire les nuisances du transport. À l’heure de la lutte contre le dérèglement climatique et de la chasse aux émissions de gaz à effet de serre, ce port gigantesque rejette à lui seul 18 millions de tonnes de CO2 chaque année. C’est près de 20% des émissions totales de la Belgique.

Le deuxième port européen 18 millions de tonnes de CO2 émises par an

émises par an 275 000 kilowatts électriques d’énergies renouvelables installées

d’énergies renouvelables installées 239 millions de tonnes de marchandises et 12 millions de conteneurs manutentionnés par an

de marchandises et manutentionnés par an 44% du transport effectués par bateau, 34% par route, 15% par pipelines, 7% par rail

du transport effectués par bateau, par route, par pipelines, par rail 62781 emplois directs et 142000 emplois indirects Source : Autorité portuaire d’Anvers-Bruges

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]