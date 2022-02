Au One Ocean Summit, une série de promesses et beaucoup d’incertitudes

Trois jours de sommet, et plusieurs engagements à la clef : le One Ocean Summit s’est clos ce 11 février, à Brest (Finistère), en présence d’Emmanuel Macron, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et des présidents égyptien, portugais ou encore colombien. Les 27 Etats membres de l’UE ainsi que 13 autres Etats ont notamment annoncé être prêts à soutenir un traité de protection de la haute mer, qui représente à elle seule 60% des océans et ne se trouve sous l’autorité d’aucun pays. Les négociations sont en cours depuis 2018 sous le patronage de l’ONU mais ont été interrompues à cause de la pandémie. L’objectif final, désormais partagé par 84 pays, est de protéger 30% des terres et des océans d’ici 2030.

