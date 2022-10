Au Mondial de l’auto, les constructeurs chinois déroulent leur offre électrique pour conquérir l’Europe

« C’est un salon franco-chinois », s’amuse un observateur du secteur. Après quatre ans d’absence pour cause de pandémie mondiale, le Mondial de l’automobile réinventé – qui ouvre ses portes lundi 17 octobre au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris – fait effectivement la part belle aux constructeurs chinois. Dans un premier hall, le groupe au nom évocateur BYD – pour «Build your dreams», «construisez vos rêves» en français – présente ses modèles à quelques mètres seulement d’un historique du salon, Peugeot. Ailleurs, c’est Renault qui expose non loin d’Ora et Wey, deux marques propriétaires de Great Wall Motors. Au cours des huit premiers mois de l’année 2022, ce conglomérat a écoulé 586 600 véhicules particuliers sur son seul marché d’origine, selon les calculs du cabinet Inovev. Les visiteurs peuvent aussi découvrir les modèles de la marque Seres de Dongfeng et de Leapmotor.

[...]