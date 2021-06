Au moins dix morts dans un attentat suicide commis à Mogadiscio

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © FEISAL OMAR Dix personnes, au moins, ont péri dans un attentat suicide commis mardi contre un camp de l'armée somalienne à Mogadiscio, la capitale du pays, a déclaré un officier aux médias d'Etat. /Photo prise le 15 juin 2021/REUTERS/Feisal Omar

L'attentat n'a pas été revendiqué, mais la Somalie est la cible fréquente d'opérations de miliciens d'Al Chabaab, un groupe islamiste qui cherche à renverser le gouvernement pour établir un État islamique.

Depuis 2008, il mène des assauts armés contre des militaires du pays et ses voisins kenyan et ougandais, et vise régulièrement les établissements très fréquentés de la capitale.

(Rédaction de Mogadiscio, version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)