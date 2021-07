Au Liban, Hariri présente un gouvernement au président Aoun

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DALATI NOHRA Premier ministre libanais désigné, Saad Hariri a annoncé mercredi avoir présenté au président Michel Aoun une liste de ministres susceptible de former un gouvernement et espère obtenir une réponse jeudi pour mettre fin à une impasse politique qui dure depuis plus de neuf mois. /Photo prise le 14 juillet 2021/REUTERS/Dalati Nohra

"C'est le moment de vérité", a déclaré Saad Hariri, qui a déjà occupé la fonction de chef du gouvernement libanais.

Le Liban est privé de gouvernement depuis que la dernière équipe dirigeante a fini par quitter ses fonctions quelques semaines après l'explosion du 4 août 2020 qui a tué des centaines de personnes et dévasté Beyrouth, la capitale.

L'impasse politique a amplifié la crise financière que traverse le pays et que la Banque mondiale a qualifiée de pire dépression de l'histoire moderne.

"Selon moi, ce gouvernement est capable de sauver le pays et d'éviter l'effondrement", a déclaré Saad Hariri, mandaté en octobre dernier pour former un gouvernement mais qui a éprouvé les plus grandes peines à constituer un cabinet d'union nationale face à l'ampleur de la crise politique, économique et sociale.

La France réclame depuis des mois la formation d'un nouveau gouvernement et la mise en place de réformes comme condition au déblocage de milliards de dollars d'aide.

(Reportage de la rédaction de Beyrouth; version française Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)