Au Havre, Macron célèbre la « réunion de l’écologie et de l’industrie »

Des pneus qui brûlent en signe de contestation sociale, c’est tellement courant que certains n’y prêtent plus attention. Mais jeudi 14 avril, Edouard Philippe, maire du Havre (Seine-Maritime) et ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, se serait sans doute bien passé, pour recevoir son ancien « chef », de ces fumées obscurcissant le ciel. Pas de quoi cependant gâcher la carte postale, le programme de la journée était bien chargé. La visite de l’usine de Siemens Gamesa, qui a commencé à produire des turbines et des pales d’éoliennes en mer sur le port - à côté de la centrale thermique au charbon d’EDF, fermée en 2020 - a été l’occasion pour Emmanuel Macron de faire passer le « message d’avenir » que constitue à ses yeux la « réunion de l’écologie et de l’industrie ». Un thème essentiel pour rallier les voix des électeurs de gauche le 24 avril, d'autant plus dans une ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour.

Sur les 500 salariés qu’emploie l’usine - ils seront 750 dans un an - 150 ont tenu à assister au « baptême » de leur première turbine (d'une puissance de 8MW) par le président-candidat. « Vous êtes au cœur de notre stratégie écologique et industrielle » leur a-t-il dit. Devant ce mastodonte en cours de finalisation, prêt à être testé avant d’être livré à Ailes Marines pour le parc éolien de Saint-Brieuc (496 MW), le président de la République a déroulé son projet énergétique. Celui-ci repose sur un mix entre énergies renouvelables et énergie nucléaire : « pour sortir des énergies fossiles, [il faudra] produire plus d’électricité et une électricité la moins carbonée possible ».

Deux projets opposés

