Au détriment de l’environnement, les entreprises pétrolières ont réalisé des bénéfices record en 2022

Les groupes pétroliers ont pleinement profité de la crise énergétique. Les bénéfices cumulés réalisés par BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Shell et TotalEnergies ont en effet plus que doublé en 2022, dépassant ainsi les 200 milliards de dollars. Devenu le plus grand fournisseur de gaz en Europe après que la société russe Gazprom a réduit ses livraisons, le groupe norvégien Equinor a annoncé mercredi 8 février un bénéfice d'exploitation ajusté de 74,9 milliards de dollars. Le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a déclaré ce même jour que le géant français avait généré un bénéfice record de 20,5 milliards de dollars. Le dirigeant envisage l'avenir avec sérénité, l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine devant entraîner une hausse de la demande pour 2023.

Ces profits exceptionnels ont permis à ces grandes compagnies pétrolières de verser d'importants dividendes à leurs actionnaires. De quoi susciter de vives protestations et des appels à mettre en place de nouvelles taxes exceptionnelles, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et de crise climatique. En France, des membres des collectifs écologistes Alternatiba Paris et Les Amis de la Terre se sont retrouvés devant le siège de TotalEnergies à La Défense (Hauts-de-Seine) au moment de l’annonce des résultats de la multinationale pour asperger sa façade de peinture rouge. Ils ont déploré des «superprofits démesurés» en rappelant que «12 millions de Français vivent dans la précarité énergétique» et dénoncé les projets pétroliers et gaziers de TotalEnergies, tels qu’EACOP, l’oléoduc géant qui traversera l’Ouganda et la Tanzanie.

Marche arrière sur la transition énergétique

En 2022, la forte hausse des prix du pétrole et du gaz, la baisse du niveau d'endettement et la chute brutale de l'approvisionnement de l'Europe par la Russie ont poussé les conseils d'administration des grands groupes à augmenter leurs dépenses dans la production de combustibles fossiles, alors que les Etats ont cherché à sécuriser les approvisionnements.

Les entreprises européennes, qui ont présenté des plans visant à réduire ou à ralentir les investissements dans le pétrole et le gaz afin de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, ont ajusté leurs stratégies à l’image de BP qui a annoncé investir davantage dans les renouvelables mais également dans les hydrocarbures, ce qui va freiner sa transition énergétique. «Nous avons besoin d'une énergie à faible teneur en carbone, mais aussi d'une énergie sûre et abordable», a déclaré le directeur général de BP, Bernard Looney, mardi 7 février. Le titre BP a atteint son plus haut niveau en trois ans et demi le lendemain, après un gain de 7,6% la veille, suite à l’annonce des résultats et du changement de stratégie.

Les dirigeants de Shell, eux, sont poursuivis au Royaume-Uni par l’organisation œuvrant pour le droit de l’environnement ClientEarth, a-t-on appris jeudi 9 février. Celle-ci reproche au conseil d’administration du géant de l’énergie sa mauvaise gestion des risques climatiques alors que le média Vox rapportait que Shell prévoyait de maintenir en 2023 ses investissements dans les énergies renouvelables, la compensation carbone, le captage du CO2 et les biocarburants à 3,5 milliards de dollars, soit «moins de la moitié de ce que la société investit dans l’exploration et l’extraction du pétrole et du gaz». Il s’agirait selon ClientEarth de la toute première affaire de ce type «visant à tenir les administrateurs de sociétés personnellement responsables». Ce ne sera probablement pas la dernière.

Avec Reuters (Reportage Ron Bousso, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)