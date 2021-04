«Au déconfinement, les CSE doivent organiser des réunions exceptionnelles pour savoir comment vont les salariés », explique Michel Debout

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jerome CHATIN/EXPANSION-REA Pour Michel Debout, la détresse psychologique des travailleurs a été l'un des grands oublis du Covid-19.

L'Usine Nouvelle. - Quelles sont les conséquences sanitaires directes des modifications des conditions de travail pendant la crise du Covid-19 ?

Michel Debout. - Les conséquences sanitaires concrètes, on ne les connaît pas forcément encore. On sait qu'il y a plus de salariés, employés comme cadres, qui ont eu des problèmes d'épuisement psychologique, de sur-stress, et se sont sentis envahis par leur travail. Cet épuisement psychologique peut être accompagné de pensées suicidaires, et même de passages à l'acte. C'est quelque chose qui est connu pour tout épuisement professionnel, et c'est pourquoi il faut prévenir cet état. Entre mars et septembre 2020, on a vu comment les pensées suicidaires avaient augmenté avec des problèmes de pressions au travail, du télétravail et d'épuisement professionnel.

