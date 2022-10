Au coeur de l'usine Sanofi à Val-de-Reuil, la plus grande au monde pour la production de vaccins contre la grippe

30 hectares, 60 bâtiments, plus de 2500 salariés... Le complexe de Sanofi à Val-de-Reuil en impose. Construit en 1973 avec pour vocation la production de vaccins contre la grippe, le site s’est fortement développé depuis. Ici sont aussi fabriqués d’autres vaccins, comme contre la rage, les hépatites, la méningite, la fièvre ou encore la poliomyélite. Mais Val-de-Reuil demeure la base centrale de la production anti-grippe du groupe, assurant la fabrication de 60% des doses qu’écoule Sanofi chaque année, et se posant comme le plus grand site de vaccins contre la grippe au monde. Le laboratoire français investit d’ailleurs continuellement, avec plus de 600 millions d’euros injectés sur place ces dix dernières années et de nouvelles unités qui démarrent régulièrement.

